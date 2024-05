Gemeinde Pürgen verschärft Leinenpflicht

Der Gemeinderat beschließt eine Ausweitung der Leinenpflicht für größere Hunde und Kampfhunde.

Seit dem Ausbau des Radwegs zwischen den Ortsteilen Stoffen und Lengenfeld laufen auch vermehrt Menschen mit ihren Hunden spazieren – auch ohne Leine, wie Pürgens Gemeinderatsmitglied Christian Häring Anfang des Jahres berichtete.

Ratsmitglied Häring schlug damals eine Leinenpflicht für das Gebiet vor, für die nun eine Mehrheit in der jüngsten Gemeinderatssitzung abgestimmt hat.

Entsprechende Regelungen gibt es bereits auf anderen Wegabschnitten im Gemeindegebiet. Diese gelten für Hunde mit einem Stockmaß über 50 Zentimeter und Kampfhunde. Lechler wiederholte im Gespräch mit unserer Redaktion, was er bereits in der Sitzung zu bedenken gab: „Wir haben nicht die Möglichkeit, die Einhaltung durchzusetzen, da müsste gegebenenfalls die Polizei gerufen werden.“ Auch sollen keine Schilder an besagten Stellen angebracht werden. Gassigeher können die Verordnung auf der Webseite der Gemeinde einsehen. (pov)

