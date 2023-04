"Gesund und schön" in Pürgen: Wellness-Messe findet im Bürgerhaus statt

In der Gemeinde Pürgen findet zum zweiten Mal eine Messe im Bürgerhaus statt, die sich mit den schönen und gesunden Dingen des Lebens beschäftigt.

Nach einem ersten Versuch im vergangenen Jahr findet am Sonntag, 23. April, zum zweiten Mal die Messe "Gesund und Schön" in Pürgen statt. 30 Anbieterinnen und Anbieter unterschiedlichster Branchen, doch alle aus der näheren Umgebung, präsentieren ihre Dienstleistungen und Produkte im Bürgerhaus von 11 bis 18 Uhr. Von Kosmetikbehandlungen, handgemachten Waren bis zum Personaltraining sei alles dabei, was sich unter dem Thema Lifestyle zusammenfassen lässt, erklärt Organisatorin Barbara Sommer-Heymings aus Pürgen.

Die erste, noch recht klein gehaltene Messe im vergangenen Jahr sei bei den Beteiligten und den Besucherinnen und Besuchern gut angekommen, betont sie. "Der Markt ist riesengroß und die Menschen sehr begeisterungsfähig." Die Veranstaltung organisiert sie vordergründig zum Vernetzen und als Werbemaßnahme.

Wellness in Pürgen: das bietet die Messe im Bürgerhaus

Darunter befindet sich ein Kursangebot zum Thema "Beauty Taping" und "Face Cupping" von Sommer-Heymings. Noch nie davon gehört? Tatsächlich sind diese Methoden wohl vielen Menschen noch kein Begriff. Dabei ist Beauty Taping laut der staatlich geprüften Kosmetikerin für jeden und jede geeignet. Kinesiologisches Tape, wie man es von Sportverletzungen kennt, wird hierbei für mehrere Stunden oder über Nacht im Gesicht, am Dekolleté, Beinen oder dem Gesäß geklebt. Mit Beauty Taping könne man Sommer-Heymings zufolge nicht nur Fältchen, Tränensäcke oder Cellulite erfolgreich minimieren, sondern sogar Zähneknirschen oder Kopfschmerzen behandeln. Die beliebteste Stelle sei die Zornesfalte oder die Nasolabialfalte im Gesicht. Apropos Gesicht, was ist mit Face Cupping gemeint? Dabei handelt sich um das Schröpfen des Gesichts. Bei der sanften Saugbehandlung mit Silikon- oder Glasgefäßen sollen der Lymphfluss und die Durchblutung gefördert werden.

Während der Veranstaltung wird es eine Tombola mit 555 Preisen in Form von Produkten und Dienstleistungen der Messeteilnehmenden geben. "Der Erlös geht an die Grundschule Lengenfeld", sagt die Organisatorin. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Wilfried Lechler.