Hoher Sachschaden: Auto kracht in Leitplanke und Gartenzaun

Eine 18-Jährige ist mit ihrem Pkw wohl zu schnell unterwegs und kracht erst in eine Leitplanke und dann in einen Gartenzaun. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 10.55 Uhr auf der Landsberger Straße in Pürgen gekommen. Eine 18-Jährige krachte mit ihrem Auto in eine Leitplanke und dann in den Gartenzaun eines angrenzenden Anwesens.

Laut Polizei war die junge Frau vermutlich zu schnell unterwegs. Es entstand ein Sachschaden an Fahrzeug, Leitplanke und Gartenzaun in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)

