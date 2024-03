Pürgen

In Pürgen sind die Hunde los: Die Begleithundekurse haben angefangen

Von Lisa Gilz

Der Jagdschutzverein Landsberg bildet bis in den Sommer Begleithunde aus. Die Tiere müssen sich am Anfang erst einmal an ihre neuen Klassenkameraden gewöhnen.

Die Taschen voller Leckerlis, stehen die Hundebesitzer samt Vierbeinern im Kreis umeinander. Robert Stannecker hat ihnen gerade gesagt, dass sie sich mit Abstand zueinander aufstellen sollen und einer nach dem anderen um die Teilnehmer Slalom läuft. Stannecker, der als Vorsitzender des Jagdschutzvereins Landsberg das Begleithundetraining leitet, möchte, dass sich die Tiere auf ihre Frauchen und Herrchen konzentrieren. Es ist die erste Stunde eines dreimonatigen Kurses. Während einige Hunde bereits fleißig beim Laufen hochschauen, interessieren sich andere für die weiteren Kursteilnehmer. 23 Bilder Bilder aus dem Begleithundetraining in Pürgen Foto: Christian Rudnik Auch zukünftige Rettungshunde sind in der Gruppe dabei Der Jagdschutzverein bietet sowohl Kurse für Begleithunde im Alltag an als auch für Hunde, die später in die Weiterbildung zum Jagdhund gehen sollen. Aber nicht nur junge Tiere bekommen in dem Kurs die Chance, schlechte Angewohnheiten zu verlieren. "Wir haben auch ältere Hunde dabei, die etwa Probleme bei der Linienführung haben", erklärt Stannecker. Natürlich sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zu Hause üben, aber in einer Gruppe mit neun bis zehn Hunden seien die Reize doch noch einmal größer, sich lieber auf das Umfeld als auf den Menschen zu konzentrieren. Babuschka, die dreijährige Lagotto Romagnolo von Sabine Börner wirft bei den Übungen immer wieder einen Blick zu der Hundeführerin hoch. Börner nimmt an dem Training teil, um eine gute Grundlage für Babuschka als Rettungshund zu schaffen. Denn da soll die mittelgroße Hündin einmal im Fünfseenland eingesetzt werden und bei der Vermisstensuche helfen. Notwendig sei der Kurs und die Prüfung nicht. "Den Gehorsam braucht es bei der Arbeit einfach", sagt Börner, während sie Babuschka mit der Hand signalisiert, sich hinzusetzen. Die Hündin folgt und schaut erwartungsvoll hoch. Sabine Börner und ihr Hund Babuschka arbeiten in der Personensuche für die Rettungshundestaffel Fünfseenland. Foto: Christian Rudnik In drei Monaten verbessern sich Hunde immens Auch die anderen Hunde haben mittlerweile neben ihren Besitzerinnen und Besitzern Platz genommen. "Und jetzt wieder frei bewegen und ordentlich belohnen." Einige strubbeln ihren Hunden durchs Fell und holen Leckerlis aus ihren Taschen. Mit "Gut gemacht" bücken sich die Männer und Frauen zu ihren Hunden runter. Einige dürften ruhig noch mehr loben, so Stannecker, das gehöre ebenfalls zu einem effektiven Training dazu. Als die Gruppe nach einer Stunde den Übungsplatz verlässt, ist der Trainer zufrieden. Die Kennenlernrunde lief gut. "Viele Leute fragen sich, wie sich der Hund denn innerhalb von drei Monaten verändern kann und ob er zum Schluss auch wirklich die Prüfung schafft", sagt Stannecker. Aber der Unterschied von der ersten bis zur letzten Stunde sei immer wieder immens. "Es kam bis jetzt nur sehr selten vor, dass ein Hund den Begleitkurs nicht bestanden hat." Lesen Sie dazu auch Kommentar Hundeschule: Besitzer müssen den inneren Schweinehund überwinden

