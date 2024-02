Ratsmitglied will Leinenpflicht für Hunde ausweiten

Der Gemeinderat in Pürgen befasst sich mit frei laufenden Hunden, der Lärmbelastung durch die Umgehungsstraße und den Kosten des Anrufsammeltaxis.

Die Gemeinde Pürgen hat den Radweg zwischen den Ortsteilen Stoffen und Lengenfeld ausgebaut. Gemeinderatsmitglied Christian Häring berichtete in der jüngsten Sitzung des Gremiums, dass deswegen dort inzwischen deutlich mehr frei laufende Hunde unterwegs seien und ob nicht eine Leinenpflicht eingeführt werden könnte. Laut Bürgermeister gibt es entsprechende Regelungen auf anderen Wegabschnitten im Gemeindegebiet schon. Diese gelten demnach für Hunde mit einem Stockmaß über 50 Zentimeter und Kampfhunde. Lechler machte in der Ratssitzung aber auch klar: „Wir haben nicht die Möglichkeit, die Einhaltung durchzusetzen, da müsste gegebenenfalls die Polizei gerufen werden.“ Das Anliegen von Häring soll in der nächsten Ratssitzung noch einmal behandelt werden, kündigte Lechler an.

Gesprächsbedarf haben auch einige Anwohner in Lengenfeld wegen der Lärmbelastung durch die neue Umgehungsstraße. Dass das Thema aufkommen würde, sei „absehbar“ gewesen, äußerte Lechler. Er stellte die Frage in den Raum, ob ein Lärmgutachten beauftragt werden sollte. Dies befürwortete Rat Andreas Schneider: „Dann haben wir wenigstens eine sachliche Diskussionsgrundlage und auf der Basis dann handeln.“ Geklärt werden soll auch, welche Zuschussmöglichkeiten die Kommune nutzen kann.

Kein grünes Licht bekam ein Antrag der Firma Eichler, die Schulungsräumlichkeiten im Feuerwehrhaus Lengenfeld anmieten wollte. Da eine brandschutzrechtliche Prüfung nötig würde und es keine Gebührenordnung gibt, wurde das Anliegen vorerst einstimmig abgelehnt. Da aktuell an einer Gebührenordnung für die Vereine gearbeitet werde, sei nach deren Fertigstellung auch ein anderes Votum denkbar, hieß es.

Zufrieden äußerte sich Bürgermeister Lechler über die Nutzung des Anrufsammeltaxis. Dieses sei eine sinnvolle Ergänzung zu den „nicht üppigen Busverbindungen.“ Seit 1. April – da ging das Projekt in die Trägerschaft des Landkreises Landsberg über – wurde demnach das Angebot 328-mal genutzt und sei vor allem im Dezember sehr gut angenommen worden. Das hänge wohl mit Fahrten zum Christkindlmarkt in Landsberg zusammen, wurde im Gremium vermutet. Die Kommune beteiligte sich laut Bürgermeister mit gut 3900 Euro, um das seit April entstandene Defizit auszugleichen. Dieselbe Summe steuert der Landkreis bei.

