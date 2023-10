Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Pürgen

Beim Queren einer Straße übersieht ein Autofahrer einen anderen Wagen. Die Folge ist ein Zusammenstoß.

Bei einem Verkehrsunfall in Pürgen ist am Donnerstagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 24-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg von Ummendorf kommend die Landsberger Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er den auf der Landsberger Straße ortsauswärts fahrenden Pkw eines 29-jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch