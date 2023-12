Unbekannter zersticht zwei Reifen eines Autos in Pürgen

Wer hat die Tat in der Landsberger Straße beobachtet? Die Landsberger Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 18.15 Uhr, bis Samstag, 7.30 Uhr, haben Unbekannte in der Landsberger Straße in Pürgen zwei Reifen eines Autos zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach Angaben der Polizei zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen des blauen BMWs. Der Wagen des 40-Jährigen aus Pürgen war laut Polizei ordnungsgemäß abgestellt. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 melden. (AZ)

