Pürgen

vor 1 Min.

Vom Schilderwald und sicheren Bushaltestellen

Plus Im Gemeinderat wird über die Sinnhaftigkeit einer Zone 30 im gesamten Lengenfelder Ortsgebiet und das Risiko einer neuen Bushaltestelle in Stoffen gesprochen.

Von Vanessa Polednia

In Zukunft muss in Lengenfeld langsamer gefahren werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pürgen ging es um die Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Ummendorf und Lengenfeld sowie um Bushaltestellen in Stoffen.

Der Antrag auf Zone 30 in Lengenfeld bezog sich auf das gesamte Ortsgebiet, berichtet Bürgermeister Wilfried Lechler im Gespräch mit unserer Redaktion. Ende April hat sich der Bürgermeister hierzu mit Verkehrssachverständigen der Polizeiinspektion Landsberg und des Landratsamts im Pürgener Ortsteil getroffen. Das Fazit der Behörden: Sie befürworten den Antrag auf Zone 30 nicht. "Weil die Straße noch immer den Charakter einer Vorfahrtstraße hat und die Seitenstraßen den Charakter einer untergeordneten Straße haben. Damit würde es wahrscheinlich ein Problem mit der Rechts-vor-links-Regelung geben", berichtet Lechler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen