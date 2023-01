Region Ammersee

18:00 Uhr

Brand in Obermühlhausen: Welche Rolle dabei ein Swimmingpool spielt

Plus Eine Million Schaden entsteht bei einem Brand einer Lagerhalle in Obermühlhausen bei Dießen. Warum in diesem Fall die Hilfe der Nachbarn für die Feuerwehr wesentlich war.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Die erste Meldung, die Feuerwehrkommandant Ludwig Fink in Obermühlhausen am Freitag gegen 18.30 Uhr erhält, ist unspektakulär: "Brand einer Garage", lautet die Meldung zum Einsatz. Doch diese Garage hat es in sich, das merken alle schnell. Denn die rund 100 E-Bikes einer Firma in Obermühlhausen lagern in diesem Raum, dem auch ein Verkaufsraum und eine Werkstatt angeschlossen sind. Die Halle steht in Flammen und ein Großaufgebot mit den Feuerwehren aus dem Umkreis ist bis 2 Uhr morgens mit den Löscharbeiten beschäftigt, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern und den Brand zu löschen. E-Bikes im Wert von rund einer Million Euro gehen an diesem Tag in Flammen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen