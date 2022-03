Neue Intensivstation für Buchloer Klinik, Ausbaupläne in Weilheim-Schongau

Plus Für 5,7 Millionen Euro bekommt das Buchloer Krankenhaus eine neue Intensivstation. Und auch im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es große Pläne. Wird dort eine Klinik geschlossen?

Die Bagger sind bereits angerollt, die Bauarbeiten für den Klinikanbau haben begonnen. 5,7 Millionen Euro kostet die neue Intensivstation am Buchloer Krankenhaus St. Josef. An der Südseite entsteht auf 700 Quadratmetern eine neue Station mit sechs Intensivbetten, Beatmungsmöglichkeiten, Aufenthaltsräumen für das Personal, separaten Bereichen für Gerätschaften sowie einem Ärztezimmer. Neuigkeiten gibt es auch im anderen Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau. Dort wird es aber noch dauern, ehe mit einem Krankenhausneubau begonnen werden kann.