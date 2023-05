Reichling

Aus Garagen werden Wohnungen für Azubis

Plus Um Auszubildende nach Reichling zu locken, will ein Elektrobetrieb in Reichling Mitarbeiterwohnungen bauen.

Für ihre Mitarbeiter will eine Elektrofirma aus Reichling Kleinstwohnungen schaffen. Der Gemeinderat befürwortete das Bauvorhaben in seiner jüngsten Sitzung.

Aus Sicht des Ratsgremiums sprach nichts gegen die geplante Maßnahme, bei der zwei Garagen zu kleinen Wohnungen für Mitarbeiter umgebaut werden sollen. Insbesondere hat die Firma dabei die Bereitstellung von Unterkünften für künftige Auszubildende im Blick, welche ohne Führerschein nur schlecht nach Reichling zur Arbeit kommen können. Für diese Lehrlinge soll künftig Wohnraum zur Verfügung stehen.

