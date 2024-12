Demo gegen Gas: Lichterspaziergang in Reichling

Mit einem Lichterspaziergang möchten Greenpeace, BUND Naturschutz Bayern, Fridays for Future und die Bürgerinitiativen Reichling-Ludenhausen und Dießen zum Ende des Jahres noch einmal ein Zeichen gegen die Förderung von Erdgas in der Region setzen. Die Gruppen laden am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr zu der Lichter-Demo ein. „Wir wollen gemeinsam mit Ihnen ein helles und hoffnungsvolles Zeichen setzen: für eine gute Zukunft für uns alle und gegen die Zerstörung von Natur und Klima“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Treffpunkt für den Spaziergang ist am Rathaus, Untergasse 3, in Reichling. Laternen, Kerzen oder Taschenlampen sollen mitgebracht werden. Die Route führt vom Rathaus über die Untergasse bis zum geplanten Bohrplatz und wieder zurück und ist barrierefrei. Am Ende des Spaziergangs gibt es warme Getränke. (AZ)

