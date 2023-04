Die Musikkapelle Reichling sucht nach einer neuen Leitung

Das Osterkonzert in Reichling wurde durch viele unterschiedliche Darbietungen in allen musikalischen Genres geprägt, aber auch von Abschied.

Vier Trompeter auf der Empore, begleitet von der Kapelle eröffneten imposant das traditionelle Osterkonzert des Musikvereins Reichling mit der Kreuzritterfanfare. Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende Kathrin Weinberger wurden die Zuhörer mit viel Humor und Fachwissen vom Ansageteam Chiara Böck, Johannes Dirr und Jonathan Kraft durchs Programm geführt. Gut vorbereitet konnte das Publikum dem Volksaufstand der Tiroler in der dreisätzigen Suite "Tirol 1809" folgen. Polkafans kamen bei der "Hubavenka-Polka", den "Magischen Momenten" und "Der Berg (g)ruft" auf ihre Kosten.

Nachwuchsdirigent geht zur Bundeswehr

Der Montana-Marsch leitet den zweiten Teil des Abends ein. "Bugler's Holiday", gekonnt gespielt von den drei Solotrompetern Jonathan Kraft, Fabian Scharding und Daniel Karl, brachte das Publikum zum Mitwippen. Während sich bei dem Medley "Die Achtziger…" Jung und Alt gleichermaßen angesprochen fühlte, konnten vor allem ältere Semester in Erinnerungen an Fernsehabende bei "North and South", der Titelmelodie von "Fackeln im Sturm" schwelgen. Für einen gelungenen Abschluss sorgten die beliebten Musical-Melodien von Adrew Lloyd Webber.

Nachwuchsdirigent Jonathan Kraft hatte seine Feuertaufe bei den traditionellen Stücken absolviert und mit Bravour bestanden. Da er demnächst seine Ausbildung an der Musikakademie der Bundeswehr in Nordrhein-Westfahlen startet, ist seine Zeit für den Musikverein allerdings begrenzt. Dirigent Lars Scharding wird sich nach 22 Jahren zum Ende des Jahres zurückziehen und so sucht die Kapelle nach einer neuen Dirigentin oder einem Dirigenten. "Eine letzte Runde" in Anspielung auf Schardings wahrscheinlich letztes Konzert und der "Alte Kameraden Marsch" ließen einen gelungenen Konzertabend ausklingen. "Für jeden Geschmack etwas dabei", war die einhellige Meinung der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Das Konzert wird wiederholt am Samstag, 15. April um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Reichling als Benefizkonzert zugunsten der Herzogsägmühle. Platzreservierung ist nicht nötig. (AZ)