Kräuterbuschen: Viel mehr als nur ein Blumenstrauß

Plus An Mariä Himmelfahrt werden traditionell die Kräuterbuschen gesegnet. Marianne Spanner aus Reichling pflegt die Tradition seit Jahren. Warum der geweihte Buschen auch auf dem Dachboden aufbewahrt wird.

Es ist eine jahrhundertealte Tradition: die Segnung der Kräuterbuschen am Feiertag Mariä Himmelfahrt. Den Buschen wird nicht nur große Heilwirkung nachgesagt – Teile davon landen sogar unter dem Kopfkissen oder aber auch auf dem Dachboden. Was es damit auf sich hat.