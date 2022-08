Nach Rücktrittswelle: Im Reichlinger Gemeinderat rumort es weiter

Plus Der Reichlinger Gemeinderat kommt nicht zur Ruhe. Nach den Rücktritten von drei Mitgliedern äußert sich in der jüngsten Sitzung Bürgermeister Johannes Leis. Gibt es "Querulanten" im Gremium?

Die Gemeinderatsrücktritte in Reichling standen bei der jüngsten Sitzung eigentlich nicht mehr auf der Tagesordnung – diskutiert wurden sie dennoch erneut. Auch Bürgermeister Johannes Leis nahm dazu Stellung. Zuvor beschäftigte sich das Gremium mit Vergaben für die Dorfgemeinschaftshäuser in Ludenhausen und Reichling.