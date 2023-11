Reichling

18:30 Uhr

Notunterkunft für Asylsuchende: Alte Schule in Ludenhausen im Fokus

Plus Die Sorge um die Nutzung der Reichlinger Sporthalle als Asylunterkunft ist groß. Doch nun rückt die alte Schule in den Mittelpunkt der Diskussionen.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

In Reichling könnten bald Asylsuchende untergebracht werden. Die alte Schule in Ludenhausen soll als Notunterkunft genutzt werden. Landrat Thomas Eichinger informierte die Bevölkerung Anfang dieser Woche über die aktuelle Situation in einer Veranstaltung.

Am Montagabend kamen rund 400 Bürgerinnen und Bürger in das Dorfgemeinschaftshaus in Reichling. Die Sorge, dass die Sporthalle, das sogenannte Dorfgemeinschaftshaus, für die Unterbringung von Asylsuchenden beschlagnahmt werden könnte, war anhand der vielen Wortbeiträge aus dem Publikum merklich zu spüren. Landrat Thomas Eichinger und der Sachgebietsleiter der Ausländerbehörde, Stephan Mies, informierten bei der Infoveranstaltung erst über die allgemeine Lage im Landkreis. Im Fokus stehen laut dem Landrat zunächst die Gemeinden, die aktuell keine oder nur sehr wenige Asylsuchende aufgenommen haben – so auch Reichling. Dort leben bisher vier Geflüchtete. Infrage kommen zwei Gebäude: die Mehrzweckhalle im Ortsteil Reichling und die alte Schule in Ludenhausen.

