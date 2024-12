Veteranenjahrestag in Reichling

Bei der Jahreshauptversammlung 2024 des Veteranen-, Soldaten- und Reservistenvereins Reichling im Gasthaus Mitschke in Reichling fanden Neuwahlen und Ehrungen statt. Nach 30 Jahren tritt Karl Sporer als Vorstand des Veteranen-, Soldaten- und Reservistenvereins zurück und übergibt das Amt an Dominik Ehrlich. Der Verein zeigt sich erfreut und dankbar darüber, dass ein junger Kamerad bereit ist, eine Vorstandsposition zu übernehmen - was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Dominik Ehrlich wurde einstimmig als erster Vorstand gewählt. Wolfgang Bauer tritt als zweiter Vorstand zurück und übergibt diese Position nun an Karl Sporer. Robert Filgertshofer bleibt Schriftführer. Die Wahl des übrigen Vorstands wird turnusmäßig im nächsten Jahr stattfinden.

Icon Vergrößern Hintere Reihe (von links): Ralf Peters, Markus Forschner, Alfons Schelkle, Fritz Heiß, Manfred Ludwig. Vordere Reihe (von links): Magnus Ostenrieder, Wolfgang Bauer, Erich Graf, Bürgermeister Johannes Hintersberger, Karl Sporer (Hubert Rapp, Karl-Heinz Lindner, Martin Sepp und Florian Stadler sind nicht auf dem Bild) Foto: Gisela Klöck Icon Schließen Schließen Hintere Reihe (von links): Ralf Peters, Markus Forschner, Alfons Schelkle, Fritz Heiß, Manfred Ludwig. Vordere Reihe (von links): Magnus Ostenrieder, Wolfgang Bauer, Erich Graf, Bürgermeister Johannes Hintersberger, Karl Sporer (Hubert Rapp, Karl-Heinz Lindner, Martin Sepp und Florian Stadler sind nicht auf dem Bild) Foto: Gisela Klöck

Fritz Heiß wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Erich Graf ist seit 50 Jahren Mitglied im Verein. Seit 30 Jahren halten Markus Forschner, Hubert Rapp, Karl-Heinz Lindner, Manfred Ludwig, Magnus Ostenrieder, Alfons Schelkle, Martin Sepp und Florian Stadler dem Verein die Treue. Auf 25 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Wolfgang Bauer und Ralf Peters zurück. An alle wurde von Karl Sporer eine Ehrung mit Urkunde und dem goldenen beziehungsweise silbernen Ehrenzeichen des Vereins überreicht.

