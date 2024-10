Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 86-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit seinem Pkw die Staatsstraße von Rott kommend in Richtung Dießen. Aufgrund plötzlich eintretender gesundheitlicher Probleme kam der 86-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der entstandene Flurschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Im Auto befanden sich nach Polizeiangaben neben einem Hund noch Vögel und eine Schildkröte, die einer nahegelegenen Tierarztpraxis übergeben wurden. Die Tiere blieben glücklicherweise unverletzt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehren Rott, Reichling und Apfeldorf waren vor Ort und unterstützten an der Unfallstelle. (AZ)