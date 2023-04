Die Feuerwehr Rott wählt einen alt-neuen Vorstand

In Rott stehen bei der Jahreshauptversammlung, neben der Vorstandswahl, auch einige Ehrungen auf der Tagesordnung.

Anfang März fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rott nach drei Jahren wieder im Musikerheim des Feuerwehrhauses statt. Vorstand Herbert Ruf konnte 60 Anwesende zur Versammlung begrüßen. Nach den Berichten von Vereinsseite, dem Kommandanten und dem Ersten Bürgermeister Fritz Schneider sowie Kreisverbandsmeister Thomas Lindner fanden noch Ehrungen und die Neuwahl des Vereinsvorstands statt.

Neue Oberfeuerwehrfrauen und -männer in Rott befördert

Bürgermeister Schneider erwähnte in seinem Bericht unter anderem, es werde auf dem Bauhofstadel eine zusätzliche Sirene installiert und die beiden vorhandenen Sirenen auf dem Feuerwehrhaus und der Gemeindekanzlei werden modernisiert. Die Feuerwehrehrennadel in Silber für 15 Jahre aktive Dienstzeit erhielt Stefan Schiele. Die Feuerwehrehrennadel in Gold für 30 Jahre aktive Dienstzeit bekamen Wolfgang Martin und Siegbert Streit. Von Vereinsseite wurden noch sechs weitere Mitglieder für 25 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde und Ehrennadel in Bronze geehrt.

Bürgermeister Schneider führte anschließend die Neuwahl des Vereinsvorstands durch. Es stellte sich der komplette Vorstand wieder zur Wahl. Im Amt bleiben weiterhin Vorsitzender Herbert Ruf, sein Stellvertreter Stefan Filgertshofer, erster Kassier Christoph Krötz, zweiter Kassier Peter Schaupp und Schriftführer Andreas Langer. Die beiden Kassenprüfer sind wieder Bernhard Hofmann und Siegbert Streit. Die Fahnenabordnung besteht, wie auch zuvor, aus Fähnrich Stefan Filgertshofer, Christoph Krötz und Christian Menhart. (AZ)