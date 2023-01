Die Pizzeria in Rott hat einen neuen Pächter

Iulian Cojocariu bietet neben Pizza auch andere Gerichte an. Der Rumäne hat Erfahrung als Küchenchef und schon konkrete Pläne für die Zukunft.

Knapp drei Wochen mussten die Rotter auf eine Pizza aus der heimischen Pizzeria verzichten. Seit Mitte Januar ist die Gaststätte im Zentrum der Lechraingemeinde wieder geöffnet, nachdem die langjährige Wirtin Sabine Gagliano kurz vor Weihnachten aufgehört hatte. Neuer Chef der Pizzeria ist Iulian Cojocariu. „Mit I und nicht mit J“, erklärt der Rumäne, der die Gaststätte jetzt gepachtet hat, mit einem Schmunzeln.

Zuvor war er Küchenchef im Ostseebad Zingst. Der Kontakt nach Rott kam über einen Landsmann zustande, der in der Firma des Verpächters der Pizzeria arbeitet. „Ich bin im alten Jahr die gut 900 Kilometer von der Ostsee bis nach Rott gefahren, um mir alles anzuschauen“, berichtet Cojocariu.

Die frühere Wirtin hilft dem neuen Pächter bei der Eingewöhnung

Nachdem die Entscheidung gefallen war, die Gaststätte zu übernehmen, gab es viel zu tun. „Wir haben in der Küche einiges renoviert“, sagt Cojocariu. Um sich in der neuen Umgebung schneller zurechtzufinden, half ihm auch die frühere Wirtin. „Sabine war sehr nett“, freut sich Cojocariu, der mit einem neuen Team in der Küche und im Service arbeitet, über die Unterstützung. „Wir sind zu viert“, erklärt der neue Pizzeria-Chef, der aber nicht nur Pizza anbietet.

Die Karte wurde bereits bei der Eröffnung um Burger-Gerichte, die mit Bratkartoffeln serviert werden, erweitert. „Demnächst kommt ein Lava-Grill, dann gibt es auch Steaks“, sagt Cojocariu, der im Laufe des Jahres auch noch einen Fettabscheider installieren will. Dann soll es auch Schnitzel geben.

Neue Öffnungszeiten in der Pizzeria in Rott

Neu sind auch die Öffnungszeiten. Die Pizzeria hat jeden Tag außer Mittwoch von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Im Frühjahr wird es dann auch wieder einen Biergartenbetrieb geben. Dort hat der Wirt ebenfalls Neuerungen geplant. „Wir wollen einen Pavillon oder eine Markise aufstellen, damit man auch bei Regen draußen sitzen kann“, berichtet Cojocariu. Er hofft, dass sein Konzept Anklang findet und sich die „Pizzeria Iulian“ genauso zu einem beliebten gesellschaftlichen Treffpunkt entwickelt wie zuvor die „Pizzeria Adele“.