In Rott werden vorweihnachtliche Lieferungen gestohlen

Etliche unschöne vorweihnachtliche Überraschungen hat es im Advent in Rott gegeben. Wie die Dießener Polizei berichtet, wurden Lieferungen von Paketdiensten gestohlen, die in der Mittagszeit bei den Adressaten abgelegt worden waren, die nicht persönlich vor Ort waren. Die aufgerissenen Pakete wurden in den umliegenden Häusern und Gemeinden in den Restmülltonnen aufgefunden. Die Polizei in Dießen bittet darum, dass sich Geschädigte von Paketdiebstählen unter der Rufnummer 08807/92110 melden. Zeugen, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Zeit vom 11. bis 19. Dezember wahrgenommen haben, werden gebeten, sich ebenfalls zu melden. (AZ)

