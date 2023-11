Streit in Rott: Autofahrer schlagen sich die Scheiben ein

Ein Autofahrer biegt zu knapp vor einem anderen Fahrzeug in die Hauptstraße ab. Danach eskaliert die Situation.

In einem heftigen Streit, bei dem zwei Autoscheiben zu Bruch gingen, endete eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Rott. Ausgangspunkt war die Fahrweise eines der beiden Männer.

Wie die Polizei meldet, bog ein 44-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 16.25 Uhr von einem Supermarktparklatz am Ortseingang von Rott zu knapp vor einem 23-jährigen Fahrer eines Kleintransporters auf die Hauptstraße ab. Im weiteren Verlauf fuhr der 44-Jährige mit deutlich verminderter Geschwindigkeit weiter. Der genervte Fahrer des Kleintransporters fuhr nah auf, hupte und gab Lichtzeichen.

Am Ende gibt es noch eine Rangelei im einen Sechskantschlüssel

In der Schongauer Straße hielt der Autofahrer schließlich an, beschimpfte den Fahrer des Kleintransporters und schlug so stark auf die Frontscheibe ein, dass diese brach. Der 23-Jährige stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, holte einen Sechskantschlüssel und schlug am Pkw die Heckscheibe ein. Im Anschluss kam es noch zu einer Rangelei um das Werkzeug, bei der jedoch keiner verletzt wurde. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf etwa 800 Euro. (AZ)

