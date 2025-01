Überladung führt bei Rott zu schwerem Verkehrsunfall

Deutlich überladen war der Transporter eines Getränkelieferanten, der am Mittwoch, 8. Januar, mit seinem Fahrzeug von Rott in Richtung Wessobrunn auf der Staatsstraße unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, kam der 33-jährige Fahrer gegen 11 Uhr in einer leichten Kurve nach rechts von der Straße ab und krachte frontal in einen Baum.

Wie die Polizeiinspektion mitteilt, wurde der Fahrer bei dem Unfall verletzt. Er musste mit Prellungen und Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden. Beim Versuch des Abschleppens wurde die Überladung erneut deutlich, da das Abschleppseil riss.

Beim Abschleppversuch reißt das Abschleppseil

Neben dem Fahrzeug wurde ein Verkehrszeichen und der Baum beschädigt. Zudem entstand auf mehreren Metern Flurschaden. Der Gesamtschaden befindet sich laut Polizeibericht im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Staatsstraße musste während der Bergung für etwas mehr als vier Stunden gesperrt werden. (AZ)