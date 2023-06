Viele Bauprojekte an der Rotter Schule

Die Gemeinde vergibt Arbeiten für Mensa, Laufbahn und Spielgeräte. Zum Schulbeginn im September soll alles fertig sein.

Die ersten Überlegungen für eine Erweiterung der Grund- und Mittelschule Rott um eine Mensa sowie dem Bau einer Laufbahn und von Spielgeräten gab es bereits 2019. Aus verschiedenen Gründen zog sich das Projekt aber in die Länge. Jetzt geht es aber auf die Zielgerade.

Der Rotter Gemeinderat vergab bei der letzten Sitzung im Beisein von Architekt Robert Schenk die Aufträge für die dafür nötigen Arbeiten. "Wir haben jetzt einen ganz guten Zeitpunkt erwischt", freute sich Bürgermeister Fritz Schneider, dass sich viele Firmen an den Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke beteiligten, nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund des Baumbooms kaum Handwerker zu bekommen waren.

Auch bei den Preisen machte sich die inzwischen nachlassende Baukonjunktur bemerkbar. "Der Markt scheint sich zu konsolidieren. Es bieten wieder mehr an, und die Preise sind in Ordnung", konstatierte Schenk beim Blick auf die Angebotspreise, die in Summe rund 15 Prozent unter den Schätzkosten lagen.

Drei große Projekte stehen an der Rotter Schule an

Für die drei Projekte Mensa, Laufbahn und Spielgeräte, für die die Gemeinde auch einiges an Fördergelder bekommt, wurden Aufträge im Gesamtwert von gut 280.000 Euro vergeben. Die dicksten Brocken sind dabei die Laufbahn mit Sprunggrube, die auf der Südseite des Trainingsplatzes entstehen wird. Für rund 106.000 Euro bekam dafür die Firma Kölbl aus Forst den Zuschlag. Die Bauelemente für die Mensa für rund 45.000 Euro macht die Firma Strauß aus Lengenfeld. Baumeisterarbeiten für 29.000 Euro übernimmt die Firma Baab aus Apfeldorf. Den Trockenbau und die Akustikdecken erledigt die Firma A.S.D. aus Landsberg für gut 29.000 Euro. Zimmerer- und Holzarbeiten wird die Firma La Rosa aus Apfeldorf für 23.000 Euro ausführen und die Spenglerarbeiten für gut 13.000 Euro die Firma Täumer aus Landsberg. Die Spielgeräte baut die Firma Piller aus Rott für 16.100 Euro.

Zudem wurden Aufträge für den Estrich, die Fliesen, den Maler und die Bodenbeläge, die alle im vierstelligen Bereich lagen, vergeben. Offen ist jetzt noch die Vergabe der Küche. "Das wird eine solide Haushaltsküche mit viel Lagerraum, aber ohne Profigeräte", erklärte Schenk. Die Arbeiten sollen jetzt umgehend beginnen. "Ich hoffe die Zeitplanung haut so hin, dass zum Schulbeginn im Herbst nach den Sommerferien alles fertig ist", meinte Schneider.

Lesen Sie dazu auch