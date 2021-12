Das Christkind schaut an Heiligabend wieder in Scheuring vorbei

Nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr findet in Scheuring wieder die Waldweihnacht statt. Das Christkind übergibt den Kindern ihre Geschenke.

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr konnte die Scheuringer Waldweihnacht an Heiligabend wieder stattfinden. Viele Kinder freuten sich über die Ankunft von Nikolaus und Christkind, die ihnen Geschenke mitgebracht hatten. Im Vergleich zu den Jahren vor Corona war bei regnerischem Wetter etwas weniger los.

Christkind und Nikolaus bringen den Kindern in Scheuring ihre Geschenke

Die Waldweihnacht veranstaltete der Trachtenverein Scheuring - dieses Mal gemeinsam mit der Pfarrgemeinde. Los ging es in der Waldlichtung am Bienenhaus in der Nähe der Lechstaustufe 20 am frühen Nachmittag mit einer Kindermette. Danach spielten die Jungmusiker der Trachtenkapelle, ehe das Christkind und der Nikolaus die Geschenke für die Mädchen und Buben brachten. (lt)

