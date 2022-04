Ein besonderer Osterspaziergang ist in Scheuring möglich

Plus In Scheuring findet zum zweiten Mal ein Eierlauf statt. Wie lange die Kunstwerke der Kinder zu besichtigen sind.

Es ist wieder einiges los zwischen Badeplatz und Fischtreppe, viele, die dort spazieren gehen oder mit dem Rad fahren, bleiben stehen, um die liebevoll bemalten Ostereier an den austreibenden Gehölzen genauer zu betrachten: In Scheuring gibt es zum zweiten Mal den Eierlauf.