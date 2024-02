Scheuring

vor 18 Min.

Geschwindigkeitsangabe zeigt künftig "Freiwillig 30" an

Die Smiley-Geschwindigkeitsmessanlagen in der Lechstraße in Scheuring erhält einen zusätzlichen Text.

Plus In Scheuring wird eine Anpassung der diskutiert. Eine freundliche Botschaft appelliert an das Gewissen der Verkehrsteilnehmenden.

Von Vanessa Polednia

Im vergangenen September hatte Ratsmitglied André Neumair in einer Sitzung des Scheuringer Gemeinderats den Wunsch geäußert, die Smiley-Messanlage in der Lechstraße so einzustellen, dass diese bereits ab 30 km/h ein trauriges oder rotes Gesicht zeigt. Bisher zeigt die Anlage einen gelben, neutralen Smiley, wenn zwischen 30 und 50 Kilometer pro Stunde gefahren wird. In der Januarsitzung kam das Thema wieder auf den Tisch. "Es gibt keine rechtliche Grundlage wie diese Messanlagen einzustellen sind", informierte Bürgermeister Konrad Maisterl. Doch für ihn war der Fall klar: Ein roter Smiley ab Tempo 30 gehe nur mit einem dazugehörigen Hinweis auf Freiwilligkeit. Und selbst dann könnte die Anzeige Verwirrung stiften, schließlich sei in der Lechstraße Tempo 50 erlaubt.

Das Landratsamt und die Polizei sprechen laut Maisterl von einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs und raten von dieser Idee ab. "Sollte deswegen Unfall passieren, könnte die Gemeinde verantwortlich gemacht werden", betonte der Scheuringer Bürgermeister. Stattdessen soll nun ein Hinweis programmiert werden, den der Gemeinderat nach einer kurzen Diskussionsrunde mit 9:2 Stimmen absegnete: Wer mit mehr als 30 km/h in der Lechstraße unterwegs ist, bekommt zusätzlich den Text "Freiwillig 30, danke" angezeigt. Außerdem soll ab einer Fahrgeschwindigkeit über 50 Kilometer pro Stunde ein schnelles Blinken eingestellt werden.

