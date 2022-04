Scheuring

Heizen mit Nahwärme: Scheuring muss sich entscheiden

Wie hier auf dem Bild in Cölber soll auch in Scheuring ein Nahwärmenetz installiert werden.

Plus Die Gemeinde Scheuring plant, ein Nahwärmenetz einzurichten. Zwei Konzepte stehen dafür zur Auswahl. Wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen.

Von Walter Herzog

Die Heizungsanlagen der kommunalen Liegenschaften, also Schule, Lechrainhalle, Feuerwehrhaus, Bauhof und Kindergarten in Scheuring sind in die Jahre gekommen und befinden sich laut einer durchgeführten Bestandsanalyse in einem durchaus kritischen Zustand. Sie müssen deshalb nachgerüstet und erneuert werden. Das ist mit ein entscheidender Aspekt, weshalb Bürgermeister Konrad Maisterl mit Nachdruck ein Nahwärmekonzept für diese Gebäude, wie auch für private Hausanschlüsse, auf den Weg bringen will.

