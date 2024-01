Scheuring

Unterkunft für Geflüchtete in Scheuring geplant

So könnten die Wohnmodule in Scheuring aussehen.

Plus Auf einem Grundstück Richtung Lech-Badeplatz sollen Wohnmodule für bis zu 60 Personen entstehen.

Im September hatte Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl die Bevölkerung dazu aufgerufen, geeigneten Wohnraum, leer stehende Häuser oder Grundstücke zur Aufstellung von Wohnmodulen für Geflüchtete an das Landratsamt Landsberg oder die Gemeinde Scheuring zu melden. "Leider hat sich nach Auskunft des Landratsamtes und der Verwaltung für Scheuring nur ein Grundstücksbesitzer gemeldet, der Interesse an der Verpachtung eines Grundstücks hat", teilt der Bürgermeister im Januar mit. Der Gemeinderat habe sich ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Gedanken gemacht, geeignete Grundstücke der Gemeinde anzubieten. "Leider kommen diese aus verschiedensten Gründen nicht zur Umsetzung", schreibt Maisterl im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde. Der Gemeinderat habe daher entschieden, die Erstellung von Wohnmodulen zu befürworten, da keine Wohnungen und Gebäude angeboten wurden, um einer Zwangsbelegung der Lechrainhalle und Turnhalle entgegenzuwirken.

Wohnmodule für Asylsuchende sollen Platz für 40 bis 60 Personen bieten

Nach weiteren Verhandlungen des Landratsamtes mit dem Grundstückseigentümern wurde die Gemeinde demnach zur weiteren Abstimmung im Dezember 2023 zum Sachstand im Rahmen eines runden Tisches informiert. Geplanter Standort zur Errichtung der Wohnmodule ist in Verlängerung der Birkenstraße Richtung Lech-Badeplatz das Grundstück links der Straße. Es sollen darin etwa 40 bis 60 Personen Platz finden. In dem Bauwerk integriert sind Räume für Betreuer, Hausmeister und eventuell Security, falls nötig.

