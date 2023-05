Alter Wirt Schöffelding: Ohne Fledermausgutachten geht nichts weiter

Die Ruine des Alten Wirts in Schöffelding soll abgerissen werden. Doch zuvor muss geprüft werden, was das für Fledermäuse und Vögel bedeuten könnte.

Um die baufälligen Gebäude des ehemaligen Alten Wirts in Schöffelding ist es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Windach gegangen. Im Rahmen einer Vorprüfung war festgestellt worden, dass durch die geplanten Abbrucharbeiten Fledermäuse und verschiedene Vogelarten betroffen sein könnten. Nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt und dem Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München müsse dieser Umstand nun näher untersucht und eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt werden, hieß es.

Wolfgang Hesse (Schöffelding) reagierte empört. Es könne nicht sein, dass die Sicherheit von Fledermäusen über die Sicherheit von Menschen gestellt werde. "Es fallen bereits Dachplatten mitten auf die Straße, dort sind Kinder und Fußgänger unterwegs." Er sprach sich für ein gemeindliches Gutachten aus, das zeige, dass "Gefahr in Verzug ist" und sofort gehandelt werden müsse.

Das Fledermausgutachten für den Alten Wirt kostet 22.000 Euro

Christoph Köhl (Bilo/Grüne) forderte, dass man keine Zeit mehr verlieren sollte, und machte klar: "Ohne dieses Fledermausgutachten werden wir keine Abrissbewilligung bekommen." Man sollte jetzt dringend die Hausaufgaben machen.

Zwischenzeitlich wurde ein Fachbüro mit der Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt. Die anfallenden Kosten von knapp 22.000 Euro sind im Rahmen des städtebaulichen Vertrages vom Antragssteller zu tragen.

Lesen Sie dazu auch