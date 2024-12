Unfallflucht nach Streifzusammenstoß bei Schöffelding

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr befuhr eine 84-Jährige aus dem östlichen Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw die Nebenfahrbahn der A96 von Schöffelding in Richtung Landsberg. Etwa ein Kilometer westlich von Schöffelding kam ihr ein überbreites landwirtschaftliches Fahrzeug, vermutlich ein Traktor, entgegen. Dieser touchierte mit seinem Heckbereich den linken Außenspiegel des Autos und riss diesen ab. Im Anschluss setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)

