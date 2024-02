Der Dampfersteg in Schondorf wird teilweise erneuert

Derzeit ragt teilweise nur der Unterbau aus dem Wasser, doch bis zum Beginn der Ausflugssaison auf dem Ammersee an Ostern soll der Dampfersteg in Schondorf wieder begehbar sein.

Bis zum Start in die neue Schifffahrtssaison am Osterwochenende wird er wieder begehbar sein, der Dampfersteg in der Schondorfer Seeanlage. Das betont Florian Schmid, Betriebsleiter der Seenschifffahrt Ammersee in Stegen.

Derzeit ist etwa ein Drittel des Dampferstegs abgebaut und wird erneuert. "Das ist eine ganz normale Wartungsarbeit", sagt Schmid auf Nachfrage unserer Redaktion "das hat gar nichts mit den Auswirkungen des schweren Sturms im Dezember zu tun." Jedes Jahr würden vor der neuen Saison Teile der Dampferstege rund um den See erneuert, erläutert Schmid.

Stahl-Unterkonstruktion am Steg in Herrsching hat Schlimmeres verhindert

Kurz vor Jahreswechsel hatten Stürme am Ammersee-Ostufer unter anderem den Dampfersteg der Bayerischen Seenschifffahrt stark in Mitleidenschaft gezogen. Letztlich aber war der Schaden doch nicht so groß, wie befürchtet. Florian Schmid erklärt, warum: "Der Steg in Herrsching besteht aus einer Stahl-Unterkonstruktion, auf die hölzerne Brettefelder geschraubt sind." Diese Bretterfelder hätten sich bei den Stürmen im Dezember gelöst und konnten anschließend wieder festgeschraubt werden. "In Herrsching fehlen jetzt nur noch die Stegtüren", ergänzt Schmid. An den beiden Dampferstegen in Buch und in Breitbrunn habe es keine Schäden gegeben. Dem Start der neuen Schifffahrtssaison auf dem Ammersee am Ostersonntag steht also nichts im Weg.

Anders an vielen Stegen am Ostufer, die komplett aus Holz gebaut waren: Die haben die Stürme teilweise komplett zerstört. Auch die Ufermauern an der Herrschinger Promenade war stark beschädigt worden.

