Schondorf

vor 32 Min.

Im Studio Rose in Schondorf zieht der Frühling ein

Plus Die aktuelle Ausstellung zeigt Werke der Holzbildhauerin Katharina Haebler. Das Motto lautet "Fa-bel-haft".

Von Romi Löbhard

Eine der Besonderheiten der Galerie Studio Rose in Schondorf ist, dass der bespielte Raum stets Teil der Präsentation von Kunst unterschiedlicher Art ist. Kuratorin Dr. Silvia Dobler erarbeitet für jede Ausstellung ein eigenes, passendes Licht- und Raumkonzept. Derzeit leuchten die unterschiedlich hohen Stelen für die Präsentation von Skulpturen in hellem Grün. „Wir wollten den Frühling ein wenig in den Raum holen“, sagte die Kuratorin beider Eröffnung der aktuellen Ausstellung „Fa-bel-haft“ mit Skulpturen plus Rauminstallation von Katharina Haebler.

Das Grün harmoniert aber auch wunderbar mit den kleinen Figuren, denen ein stetes Augenzwinkern nicht abgesprochen werden kann. Die in Herrsching lebende und arbeitende Künstlerin hat eine abgeschlossene Ausbildung zur Holzbildhauerin von der Schule für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen und ist diplomierte Absolventin der Akademie der Bildenden Künste in München. Bei der Vernissage im Studio Rose nach den Unterschieden zwischen Lehre und Akademie befragt, erklärte Haebler, die Ausbildung sei schulisch, in einem gesteckten, vorgegebenen Rahmen. „Alles ist konkret und figürlich.“

