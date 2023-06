Unfall in Schondorf: Autofahrerin übersieht Radfahrer

In Schondorf prallt ein Radfahrer gegen ein Auto. Danach muss er ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Krankenhaus endete die Fahrt für einen Radfahrer, der am Freitagvormittag in Schondorf von einer Autofahrerin übersehen wurde. Beim Sturz verletzte er sich leicht.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr in der Greifenberger Straße. Eine 67-Jährige aus dem Landkreis Landsberg fuhr mit ihrem Auto von der Fuchsbergstraße nach rechts auf die Grefenberger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 73-jährigen Radfahrer, der von rechts auf dem Fahrradweg angefahren kam.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 250 Euro, am Fahrrad von rund 300 Euro. (AZ)

