In Schongau werden Schutzplanken erneuert

Auf der B472 werden im Bereich der Anschlussstelle Schongau-West zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ab Montag, 26. August, bis voraussichtlich Freitag, 6. September, die Schutzplanken auf und vor der die B 17 überführenden Brücke erneuert. Durch die dafür notwendigen Sperren der Verbindungsrampen kommt es zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen. Das geht aus einer Pressemeldung des Staatlichen Bauamts Weilheim hervor. Die Baumaßnahme gliedert sich in drei Bauphasen.

Bauphase 1: Die Verkehrsteilnehmer aus Schongau kommend in Fahrtrichtung Kempten werden über die B 17 Richtung Norden bis zur Anschlussstelle Altenstadt umgeleitet und zurück auf die B 17 zur Anschlussstelle Schongau-West geführt. Für den übrigen Verkehr besteht keine Umleitung. Die Dauer dieser Bauphase beträgt voraussichtlich eineinhalb Wochen.

Umleitung in Fahrtrichtung Kempten

Bauphase 2: Die in Bauphase 1 beschriebene Umleitung in Fahrtrichtung Kempten bleibt bestehen. Zusätzlich sind zwei Ampelschaltungen notwendig. Die Dauer der Bauphase beträgt voraussichtlich einen Tag.

Bauphase 3: In Bauphase 3 wird der Anschlussstellenast von der B 472 aus Richtung Kempten kommend in Richtung Peiting gesperrt und der Verkehr durch den Kreisverkehr am Autohaus auf die B17 in Richtung Peiting zurückgeführt (Wenden im Kreisverkehr). Die Dauer der Bauphase beträgt voraussichtlich einen Tag. Die Umleitung aus den Bauphasen 1 und 2 entfällt. (AZ)