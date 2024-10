Menschliche Exkremente in Schongauer Garten gefunden

Eine Schongauerin teilte der örtlichen Polizeiinspektion, dass ein bislang unbekannter Übeltäter an drei Tagen zwischen Mittwoch, 9. Oktober und Samstag, 12. Oktober, in ihrem Garten in der Augsburger Straße gekotet hat. Tierische Verursacher scheiden aus, teilt die Schongauer Polizei mit. Offensichtlich hat ein bislang unbekannter Täter die Umzäunung des Grundstücks überwunden und im Garten der Geschädigten mehrfach seine Notdurft verrichtet. Die Polizei Schongau ermittelt nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs gegen Unbekannt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter 08861/23460. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schongau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis