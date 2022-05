Schongau: Rätsel um schwer verletzten Mann

Verkehrsteilnehmer finden in Schongau einen schwer verletzten Mann. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht Zeugen.

Die Polizei steht in Schongau vor einem Rätsel. Am Donnerstag teilten zwei Verkehrsteilnehmer gegen 17 Uhr mit, dass auf dem Gehweg der Bürgermeister-Lechenbauer-Straße eine verletzte Person liegt. Neben der Person lag ein Fahrrad. Aufgrund von Kopfverletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinik geflogen. Der Sachverhalt wurde im Anschluss durch eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Weilheim polizeilich aufgenommen.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der aufgefunden Person um einen 62-jährigen in Altenstadt lebenden Iraker. Der Mann konnte aufgrund der Verletzungen bisher nicht zum Hergang befragt werden. Nachdem die beiden Verkehrsteilnehmer ebenfalls keine näheren Angaben machen konnten, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Verletzungen des 62-Jährigen geben können. (lt)

Hinweise an die Polizei Schongau unter der Telefonnummer 08861/2346-0.