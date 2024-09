Verkehrsunfall auf der B17: Drei Totalschäden und mehrere Leichtverletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es Freitagnachmittag in Schongau, berichtet die örtliche Polizeiinspektion. Ein 72-Jähriger aus dem Altlandkreis Schongau fuhr demnach mit seinem Pkw auf der B 17 in Richtung Landsberg.

Aus ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge konnten dem Unfallverursacher noch ausweichen. Ein weiterer entgegenkommender Pkw besetzt mit einer 65-jährigen Frau aus dem Landkreis Landsberg konnte jedoch einen seitlichen Streifzusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Streifzusammenstoß schleuderte der Unfallverursacher noch in ein weiteres Fahrzeug, das ebenfalls in südliche Richtung fuhr.

Schaden nach Unfall auf der B17 wird auf mindestens 35.000 Euro geschätzt

Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Unfallklinikum gefahren. Die andere Unfallbeteiligte aus dem Kreis Landsberg wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin, mit dem der Unfallverursacher als letztes kollidierte, wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich aber selbst in ärztliche Behandlung.

An den drei in den Unfall verwickelten Autos entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe an allen Pkw wird aktuell auf mindestens 35.000 Euro beziffert. (AZ)