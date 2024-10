Zwei Männer werden bei Unfall auf der B17 schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der B17 gekommen. Um 1.25 Uhr fuhr laut Polizeibericht ein 28-Jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem Pkw von Hohenfurch kommend in Richtung Schongau. Im Bereich einer lang gezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem Pkw einer 23-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg. Anschließend prallten die beiden Fahrzeuge noch mehrfach in die am Straßenrand angebrachten Schutzplanken.

Beide Fahrzeugführer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Beifahrerin der 23-Jährigen konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 28-Jährige sowie der 23-Jährige wurden schwer verletzt, die Beifahrerin leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft forderte ein unfallanalytisches Gutachten zur Klärung der Unfallursache an.

Die B 17 war bis etwa 6.30 Uhr komplett gesperrt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Es waren die Feuerwehren Schongau, Altenstadt und Hohenfurch zur Bergung der Verletzten, sowie für die Verkehrslenkung, die Reinigung der Fahrbahn und das Ausleuchten der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)