Unfall: 79-Jährige übersieht vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug

Eine Frau fährt in Schwabhausen an eine Kreuzung. Beim Abbiegen übersieht sie ein weiteres Auto und stößt mit dem Fahrzeug zusammen.

An einer Kreuzung in Weil hat eine 79-jährige Autofahrerin am Dienstag einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei übersah die Rentnerin in Schwabhausen die von rechts kommende Autofahrerin. Beide Fahrzeuge stießen an der Kreuzung Bahnhofstraße und Pettenfeldstraße zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. (AZ)