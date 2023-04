Motorradfahrer muss stark abbremsen und stürzt

In Schwabhausen stürzt am Donnerstagabend ein Mann mit seinem Motorrad. Die Polizei ermittelt nach dem Unfall gegen einen Autofahrer.

An der Kreuzung Doktor-Arnold-Straße/Bahnhofstraße in Schwabhausen ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 73-Jährige die Bahnhofstraße in südöstlicher Richtung. Wegen eines 42-jährigen Autofahrers, der die Kreuzung offenbar ohne Beachtung der Vorfahrtregelung überfuhr, musste er so stark bremsen, dass er mit seiner Maschine zu Sturz kam und sich dabei leicht verletzte.

Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es laut Polizei nicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den 42-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)