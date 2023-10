"Romeo und Julia" in Schwabhausen: Eine lautstarke Inszenierung

Die Theatergruppe "die Stelzer" führt eine rasante Version des Klassikers als Stelzentheater auf. Doch die Lautstärke der Aufführung soll Beschwerden hervorgerufen haben.

In dem beschaulichen Dorf herrschte am Wochenende ungewöhnliche Aufregung. Auf dem Anwesen von "Unser Theater" probten sechs Schauspielerinnen und ein Schauspieler zusammen mit Peter Pruchniewitz und Wolfgang Hauck vom Theater "die Stelzer" die Wiederaufnahme von "Romeo und Julia". Dabei gab es neben dem Liebesgeflüster, auch laute Auseinandersetzungen und aufgrund der Kämpfe der verfeindeten Familien im Stück auch Tumult und Geschrei.

Die Stelzer präsentierten eine 25-minütige Version des Klassikers

Am vergangenen Wochenende fand eine öffentliche Aufführung für die Online-Übertragung und eine zweite Vorstellung mit Publikum für die Generalprobe statt. "Das Stimmtraining von Peter Pruchniewitz war so erfolgreich, dass es in dem normalerweise ruhigen Ort Beschwerden über die Lautstärke gab, obwohl die Stelzer ohne Verstärkung nur mit ihrer natürlichen Stimme spielten", teilt Wolfgang Hauck in einer Pressemitteilung mit. In der Gemeinde seien keine Beschwerden aufgeschlagen, berichtet hingegen Weils Bürgermeister Christian Bolz auf Nachfrage unserer Redaktion.

Sechs Schauspielerinnen und ein Schauspieler vom Theater "die Stelzer" probten in Schwabhausen die Wiederaufnahme von "Romeo und Julia". Foto: Wolfgang Hauck

Die Stelzer präsentierten eine 25-minütige Version des Dramas als Stelzentheater. Diese Wiederaufnahme ersten Aufführung 2003 vor 20 Jahren, ursprünglich Teil des Tourneeprogramms Discorsi, wurde durch eine Förderung des Verbandes der Freien Darstellenden Künste Bayerns ermöglicht. Neu hinzugefügt wurden eine einleitende Szene, die das Publikum vom Marktplatz zum Spielort führt, und ein Schluss, der die Frage aufwirft: Muss es wirklich so enden?

Die Schauspieler sind mittlerweile nach Venedig zurückgekehrt, wo das Stück aufgeführt wird. Es steht auch auf der Vorschlagsliste für das offizielle Rahmenprogramm des Karnevals von Venedig 2024. "Diese Kombination von Stelzentheater und Comedia dell'arte zeigt, wie man mit einfachen Mitteln Marktplätze in Theaterräume verwandeln kann", sagt Wolfgang Hauck, der sich besonders über die positive Resonanz der zahlreichen Besuchenden freut, die trotz der italienischen Sprache des Stücks begeistert gewesen seien. Die visuelle Gestaltung machte demnach das Stück verständlich und habe sowohl Witz als auch Dramatik vermitteln können. (AZ)

