Gegenverkehr übersehen: Unfall mit drei Verletzten bei Schwifting

Ein Autofahrer übersieht beim Überholen ein anderes Fahrzeug. Bei dem Unfall werden drei Personen verletzt und es entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Donnerstagmorgen, 8. Dezember, ist es auf der Kreisstraße zwischen Schwifting und Schöffelding zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 57-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis auf seiner Fahrt in Richtung Schöffelding ein in die gleiche Richtung fahrendes Fahrzeug. Offenbar bemerkte er dabei einen entgegenkommenden Pkw zu spät und prallte beim Wiedereinscheren mit diesem zusammen.

Im Anschluss kam das Auto des 57-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort in einem Entwässerungsgraben stehen. Der andere Pkw geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos wich in der Folge aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und kam ebenfalls im Straßengraben rechts neben der Fahrbahn zum Liegen.

Der 18-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos aus dem östlichen Landkreis Landsberg erlitt ebenso leichte Verletzungen wie der Unfallverursacher und dessen 58-jährige Beifahrerin. Alle Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. (AZ)

