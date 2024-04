Schwifting

18:01 Uhr

Im Kunstraum Schwifting verbinden sich Kunst und Natur

Plus Verena Friedrich und Doris Trummer finden unterschiedliche Ansätze zum gleichen Thema. Der Andrang bei der Eröffnung ist groß.

Von Hertha Grabmaier

Kunst und Natur. Welche Räumlichkeiten wären für eine Ausstellung zu dieser Thematik besser geeignet, als das inmitten der zur Zeit explodierenden Natur idyllisch gelegene, ehemalige bäuerliche Anwesen in Schwifting. Dort, in den verwinkelten Räumen des Kunstraums, präsentieren die beiden Galeristen Eric Grand und Kurt Tykwer immer wieder besondere Kunst. Aktuell die Werke von Verena Friedrich und Doris Trummer unter dem Motto "Kunst und Natur".

„Die Natur als erweitertes Atelier liefert die robusteren und fragilen Werkstoffe, welche die beiden Künstlerinnen mit unterschiedlichen Biografien einsetzen und damit zwei Antworten zum gleichen Thema finden“, so der Kunsthistoriker Christian Burchard in seiner Einführung. Der Andrang in den drei Ebenen umfassenden Ausstellungsräumen war riesig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen