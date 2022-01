Landsberg: Das sagt Bischof Bertram Meier zu Missbrauchsfällen

Plus Landsberg erinnert an seinen Stadtpatron. Die Prozession fällt zwar aus, aber der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier hält den Festgottesdienst. Im Anschluss nimmt er auch Stellung zur aktuellen Missbrauchsstudie.

Auch wenn es heuer wegen Corona erneut keine Sebastiansprozession in Landsberg gab, zum feierlichen Gottesdienst in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt war hoher Besuch gekommen: Bischof Dr. Bertram Meier, der ja aus Kaufering stammt. Er trug sich auch ins Goldene Buch der Stadt Landsberg ein und nahm im Anschluss gegenüber unserer Redaktion Stellung zur jüngsten Missbrauchsstudie, die auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. belastet.