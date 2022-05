KZ-Gedenkstätte bei Seestall: Tafeln erinnern an Holocaust

Plus Zahlreiche Gäste sind bei der Einweihung der Informationstafeln an der KZ-Gedenkstätte bei Seestall dabei. Ein Einheimischer und ein NS-Verfolgter berichten.

In einer würdevollen Feier des Bürgerforums Buntes Fuchstal wurden die beiden Informationstafeln der KZ-Gedenkstätte östlich von Seestall eingeweiht. Unter den 120 Anwesenden befanden sich zahlreiche Kommunal-, Landes- und Bundespolitikerinnen und Politiker sowie Vertreterinnen und Vertreter der Erinnerungskultur an die Gräueltaten des Nationalsozialismus. Hauptredner war der NS-Verfolgte und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau Ernst Grube.