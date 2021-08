Ausdauersport

06:02 Uhr

Beim Ötztaler Radmarathon starten Sportler aus dem Raum Landsberg

Der Radrennfahrer Alexander Steffens aus Dießen ist am Sonntag auch beim Ötztal-Marathon am Start.

Plus Am Sonntag findet der Ötztal-Radmarathon statt. Über 4000 Teilnehmer sind am Start - unter ihnen sind auch Radsportler aus dem Landkreis.

Am Wochenende steht für die Radsportler wieder ein Höhepunkt auf dem Programm: Am Sonntag findet zum 40. Mal der Ötztaler Radmarathon in Tirol statt. Über 4000 Fahrerinnen und Fahrer aus dem In- und Ausland gehen an den Start und auch aus dem Landkreis Landsberg sind einige Teilnehmer und eine Teilnehmerin dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen