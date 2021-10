Christian Neß gehört jetzt besonderem Club an

Der Echinger wird vom Deutschen Fußball-Bund für sein Engagement geehrt

Im deutschen Fußballmuseum in Dortmund fand vor Kurzem die Ehrungsveranstaltung für alle aktuellen „Club 100 Mitglieder“ des Deutschen Fußball-Bunds ( DFB) statt. Aus Bayern wurden zehn Ehrenamtliche für ihre außerordentlichen Tätigkeiten und ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet – auch Christian Neß vom FSV Eching.

Bereits 2019 war Neß mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet worden, die offizielle Ehrung wurde allerdings wegen der Corona-Krise verschoben. Die Ehrung in München war damals noch möglich gewesen. Neß, der in seinem Heimatverein FSV Eching aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten „Zico“ (ehemaliger brasilianischer Nationalspieler) genannt wird, hatte den Ehrenamtspreis damals vom ehemaligen Bundesligatrainer Felix Magath erhalten. Beim FSV Eching engagiert sich Neß seit Jahren als Abteilungsleiter, als Beisitzer, als Trainer, bei Arbeitseinsätzen, bei der Integration von Flüchtlingen und vielem mehr. Das Programm in Dortmund, das nun nachgeholt wurde, umfasste Gesprächsrunden rund um das Thema Fußball im Allgemeinen und das Ehrenamt im Speziellen. Abgerundet wurde der Tag durch ein Ehrungsessen und den Ausstellungsbesuch. Seit der Gründung der Aktion Ehrenamt im Jahr 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis. Aus allen Kreissiegern und -siegerinnen werden zudem noch 100 Ehrenamtliche für ein Jahr in den „Club 100“ des DFB aufgenommen. (lt)