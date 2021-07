Landsberg: Basketballer auf den Spuren der erfolgreichen Eltern

Plus Ivan Kharchenkov spielt erstmals in der Nationalmannschaft. Der 14-Jährige Basketballer aus Landsberg hat große Ziele.

Wer einen Vater als Basketball-Weltmeister und eine Mutter als ehemalige Basketball-Profispielerin hat, kann eigentlich nur selbst ein hervorragender Basketballspieler werden. Die Rede ist von Ivan Kharchenkov, dem Sohn des früheren Trainers des Teams Heimerer Schulen Basket, Sascha Kharchenkov und seiner Frau Elena. Inzwischen tritt der 14-Jährige schon in die Fußstapfen seiner Eltern – allerdings mit einem Unterschied.