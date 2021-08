Landsbergs Basketballer haben einen neuen Trainer

Die Bayernliga-Basketballer der DJK Landsberg verpflichten einen neuen Coach. Der ist in Landsberg bereits gut bekannt.

Rechtzeitig zum Start in die Vorbereitung haben die Basketballer der DJK Landsberg einen neuen Trainer für das Bayernligateam gefunden. Der neue Mann ist in Landsberg bereits gut bekannt.

„Was lange währt, wird endlich gut“, kommentiert Horst Geiger, Vorsitzender der DJK Landsberg, die Verpflichtung des neuen Trainers. Mit Tom Oertel hat die DJK nun einen neuen Chefcoach, nachdem Michael Teichner vor Saisonbeginn aus beruflichen Gründen zurückgetreten war.

Tom Oertel trainierte die U14 in Landsberg

Oertel ist in Landsberg kein Unbekannter: Als Spieler der BG Leitershofen war er mehrmals hier zu Gast und in der vergangenen Saison trainierte der 36-Jährige, der Unternehmer im Sportmanagement ist, auch die U14 der DJK Landsberg. Inzwischen hat Oertel schon zwei Trainingseinheiten mit den Herren abgehalten und „ich war ebenso begeistert wie die Spieler“, sagt DJK-Chef Horst Geiger. Oertel spielte unter anderem von 2008 bis 2011 beim TV Prittriching, wechselte dann zur BG Leitershofen in der Regionalliga 2. Von 2014 bis 2018 war er bei dieser Mannschaft auch Spielertrainer. (lt)

Lesen Sie dazu auch